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США подтвердили возобновление обмена разведданными с Украиной
08:46 • 19172 просмотра

США подтвердили возобновление обмена разведданными с Украиной

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Как распознать пневмонию: симптомы и советы врача
06:47 • 67550 просмотра

Как распознать пневмонию: симптомы и советы врача

США уже восстановили безопасность помощь Украине - ОП
11 марта, 20:55 • 111927 просмотра

США уже восстановили безопасность помощь Украине - ОП

Украина готова принять предложение США о 30-дневном режиме прекращения огня при условии одновременного выполнения рф
11 марта, 18:08 • 127266 просмотра

Украина готова принять предложение США о 30-дневном режиме прекращения огня при условии одновременного выполнения рф

Инфляция в Украине достигла 13,4%: что будет с ценами до конца года
11 марта, 14:39 • 135939 просмотра

Инфляция в Украине достигла 13,4%: что будет с ценами до конца года

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Между КНДР и рф продолжается сотрудничество по поставкам живой силы - ГУР
11 марта, 14:12 • 128172 просмотра

Между КНДР и рф продолжается сотрудничество по поставкам живой силы - ГУР

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Украина поддерживает постоянную коммуникацию с TikTok, он оперативно блокирует страницы с дезинформацией рф – ЦПД РНБО
11 марта, 13:46 • 119813 просмотра

Украина поддерживает постоянную коммуникацию с TikTok, он оперативно блокирует страницы с дезинформацией рф – ЦПД РНБО

ЦПД РНБО о кибератаке на Х: Маск не обвинил Украину, он сказал о украинском IP-адресе
11 марта, 13:14 • 106761 просмотра

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НАПК составило админпротоколы в отношении председателя Згуровского райсовета

НАПК составило админпротоколы в отношении председателя Згуровского райсовета

Киев  •  УНН

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КИЕВ. 29 марта. УНН. Национальным агентством по предупреждению коррупции составлены протоколы об административном правонарушении в отношении председателя Згуровского районного совета Киевской области Александра Ивченко. Об этом сообщает пресс-служба НАПК, передает УНН.

"Уполномоченное лицо Национального агентства по вопросам предотвращения коррупции составила и в установленном порядке направила в суд протоколы о привлечении к административной ответственности Председателя Згуровского районного совета седьмого созыва Киевской области Ивченко А.Н. за административные правонарушения, предусмотренные частями первой и второй статьи 172-7 "Нарушение требований по предотвращению и урегулированию конфликта интересов" Кодекса Украины об административных правонарушениях", - говорится в сообщении.

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По данным НАПК А.Ивченко вопреки нормам законодательства, будучи главой Згуровского райсовета "осознавая имеющуюся противоречие между частным интересом и его служебными полномочиями, не принял меры по недопущению возникновения реального конфликта интересов, сообщил сессию совета о наличии реального конфликта интересов и сознательно голосовал за принятие решения об установлении себе соответствующего премирования".

В пресс-службе уточнили, что такие действия А.Ивченко повлияли на объективность и беспристрастность принятия решения сессией Згуровского совета.

Таким образом, по данным НАПК, он нарушил требования ч.1 ст. 28 Закона Украины "О предотвращении коррупции".

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