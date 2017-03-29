НАПК составило админпротоколы в отношении председателя Згуровского райсовета

"Уполномоченное лицо Национального агентства по вопросам предотвращения коррупции составила и в установленном порядке направила в суд протоколы о привлечении к административной ответственности Председателя Згуровского районного совета седьмого созыва Киевской области Ивченко А.Н. за административные правонарушения, предусмотренные частями первой и второй статьи 172-7 "Нарушение требований по предотвращению и урегулированию конфликта интересов" Кодекса Украины об административных правонарушениях", - говорится в сообщении.

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По данным НАПК А.Ивченко вопреки нормам законодательства, будучи главой Згуровского райсовета "осознавая имеющуюся противоречие между частным интересом и его служебными полномочиями, не принял меры по недопущению возникновения реального конфликта интересов, сообщил сессию совета о наличии реального конфликта интересов и сознательно голосовал за принятие решения об установлении себе соответствующего премирования".

В пресс-службе уточнили, что такие действия А.Ивченко повлияли на объективность и беспристрастность принятия решения сессией Згуровского совета.

Таким образом, по данным НАПК, он нарушил требования ч.1 ст. 28 Закона Украины "О предотвращении коррупции".