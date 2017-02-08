НАЗК саботує призначення держпосадовців, які пройшли конкурси - П.Петренко
Київ • УНН
КИЇВ. 8 лютого. УНН. Національне агентство з питань запобігання корупції саботує призначення державних посадовців як центральних органів виконавчої влади, так і головних спеціалістів у регіонах через ненадання висновків зі спецперевірки. Про це сьогодні сказав на засіданні уряду міністр юстиції Павло Петренко, передає кореспондент УНН.
"Треба говорити відверто, чому це сталося? Чому зараз у нас проблема зі спецперевірками у всіх без винятку кандидатах, які йдуть на посади за конкурсами, не тільки на посади керівників центральних органів виконавчої влади, але й до головних спеціалістів у регіонах. Тому що Національне агентство з питань запобігання корупції, яке повинне надавати відповідні висновки про спецперевірці, один з висновків, просто це не робить з 1 січня і саботує роботу", - наголосив міністр.
П.Петренко наголосив Прем'єр-міністру на засіданні уряду, що ситуація буде загострюватися і може стати катастрофічною. Бо НАЗК, за словами міністра, не виконує свою функцію і не видає сотням, а вже й тисячам людей, які пройшли конкурси, відповідний документ зі спецперевірки.
Нагадаємо, НАЗК проведе спецперевірку кандидатів на посади суддів ВСУ.