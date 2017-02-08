НАПК саботирует назначение государственных должностных лиц, которые прошли конкурсы - П.Петренко

"Надо говорить откровенно, почему это произошло? Почему сейчас у нас проблема со спецпроверками у всех без исключения кандидатов, которые идут на должности по конкурсам, не только на должности руководителей центральных органов исполнительной власти, но и на главных специалистов в регионах. Потому что Национальное агентство по вопросам предотвращения коррупции, которое должно предоставлять соответствующие выводы о спецпроверке, один из выводов, просто не делает с 1 января и саботирует работу", - подчеркнул министр.

П.Петренко подчеркнул Премьер-министру на заседании правительства, что ситуация будет обостряться и может стать катастрофической. Потому НАПК, по словам министра, не выполняет свою функцию и не выдает сотням и даже тысячам людей, которые прошли конкурсы, соответствующий документ по спецпроверке.

Напомним, НАПК проведет спецпроверку кандидатов на должности судей ВСУ.