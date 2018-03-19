НАЗК розпочало повну перевірку е-декларацій Ляшко та Лозового

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КИЇВ. 19 березня. УНН. Національне агентство з питань запобігання корупції на своєму засіданні прийняло рішення про проведення повної перевірки електронних декларацій ще 14-ти осіб, уповноважених на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, за 2015 та 2016 роки. Про це повідомляє УНН з посиланням на прес-службу відомства.

Розпочаті перевірки декларацій триватимуть 60 календарних днів та розпочнуться наступного дня за днем прийняття цих рішень. Суб’єкти декларування, щодо яких розпочнуть перевірку:

Заболотний Олександр Григорович, депутат Малоданилівської об’єднаної територіальної громади Дергачівського району Харківської області, за 2016 рік.

Ільєв Святослав Миколайович, начальник відділу розшуку та опрацювання матеріалів дорожньо-транспортної пригоди Управління патрульної поліції в Одеській області Департаменту патрульної поліції, за 2015 рік.

Куйбіда Василь Степанович, президент Національної академії державного управління при Президентові України, за 2016 рік.

Святаш Дмитро Володимирович, народний депутат України VIII скликання, за 2015 та 2016 роки.

Трачук Олег Вячеславович, начальник слідчого відділу Управління з розслідування злочинів, вчинених на тимчасово окупованих територіях України, Генеральної прокуратури України, за 2015 та 2016 роки.

Цигикало Петро Олександрович, директор Департаменту оперативної діяльності Адміністрації Державної прикордонної служби України, за 2015 та 2016 роки.

Антипова Ірина Леонідівна, суддя Кіровоградського районного суду міста Кіровограда. за 2015 та 2016 роки.

Балицький Євген Віталійович, народний депутат України VIII скликання, за 2015 рік.

Лозовий Андрій Сергійович, народний депутат України VIII скликання, за 2015 рік (виправленої).

Ляшко Олег Валерійович, народний депутат України VIII скликання, за 2015 рік (виправленої).

Павлюк Світлана Олександрівна, завідувач сектору по роботі з персоналом територіального управління Державної судової адміністрації у м. Києві, за 2015 та 2016 роки.

Сотник Олена Сергіївна, народний депутат України VIII скликання, за 2015 рік (виправленої) та 2016 рік (виправленої).

Фомін Віктор Анатолійович, суддя Мелітопольського міськрайонного суду Запорізької області за 2015 та 2016 роки.

Шуфрич Нестор Іванович, народний депутат України VIII скликання, за 2015 рік (виправленої).

Разом із цим були прийняті рішення про результати здійснення повної перевірки чергових 9-ти електронних декларацій. Рішення про результати здійснення повної перевірки ще 9-ти е-декларацій стосувалися 8-ми осіб, уповноважених на виконання функцій держави або місцевого самоврядування.

Проведення повних перевірок розпочинається за інформацією, яка була отримана від фізичних чи юридичних осіб, державних органів влади в листах, зверненнях чи скаргах, у яких були наведені факти про можливе відображення у декларації недостовірних відомостей, котрі стосувались конкретного суб’єкта декларування та містили фактичні дані або твердження, що можуть бути перевірені.

Нагадаємо, Національне агентство з питань запобігання корупції затвердило та направило до Національної поліції України обґрунтовані висновки за результатами перевірки декларацій за 2015 та 2016 роки, поданих міським головою міста Лиман Донецької області Петром Циміданом, в яких він не вказав наявні нерухомість, транспорт, гроші та підприємства.

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