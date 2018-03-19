НАЗК розпочало повну перевірку е-декларацій Ляшко та Лозового

КИЇВ. 19 березня. УНН. Національне агентство з питань запобігання корупції на своєму засіданні прийняло рішення про проведення повної перевірки електронних декларацій ще 14-ти осіб, уповноважених на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, за 2015 та 2016 роки. Про це повідомляє УНН з посиланням на прес-службу відомства.