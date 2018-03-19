НАЗК начало полную проверку э-деклараций Ляшко и Лозового

КИЕВ. 19 марта. УНН. Национальное агентство по предупреждению коррупции на своем заседании приняло решение о проведении полной проверки электронных деклараций еще 14-ти лиц, уполномоченных на выполнение функций государства или местного самоуправления, за 2015 и 2016 годы. Об этом сообщает УНН со ссылкой на пресс-службу ведомства.