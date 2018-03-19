НАЗК начало полную проверку э-деклараций Ляшко и Лозового

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КИЕВ. 19 марта. УНН. Национальное агентство по предупреждению коррупции на своем заседании приняло решение о проведении полной проверки электронных деклараций еще 14-ти лиц, уполномоченных на выполнение функций государства или местного самоуправления, за 2015 и 2016 годы. Об этом сообщает УНН со ссылкой на пресс-службу ведомства.

Начавшиеся проверки деклараций продлятся 60 календарных дней и начнутся на следующий день за днем ​​принятия этих решений. Субъекты декларирования, по которым начнут проверку:

Заболотный Александр Григорьевич, депутат Малоданиловской объединенной территориальной общины Дергачевского района Харьковской области, по 2016 год.

Ильев Святослав Николаевич, начальник отдела розыска и обработки материалов ДТП Управление патрульной полиции в Одесской области Департамента патрульной полиции, 2015 год.

Куйбида, президент Национальной академии государственного управления при Президенте Украины, за 2016 год.

Святаш Дмитрий Владимирович, народный депутат Украины VIII созыва, 2015 и 2016 годы.

Трачук Олег Вячеславович, начальник следственного отдела Управления по расследованию преступлений, совершенных на временно оккупированных территориях Украины, Генеральной прокуратуры Украины, 2015 и 2016 годы.

Цигикал Петр Александрович, директор Департамента оперативной деятельности Администрации Государственной пограничной службы Украины, 2015 и 2016 годы.

Антипова Ирина Леонидовна, судья Кировоградского районного суда города Кировограда. 2015 и 2016 годы.

Балицкий Евгений Витальевич, народный депутат Украины VIII созыва, 2015 год.

Лозовой Андрей Сергеевич, народный депутат Украины VIII созыва, 2015 года (исправленной).

Ляшко Олег Валерьевич, народный депутат Украины VIII созыва, 2015 года (исправленной).

Павлюк Светлана Александровна, заведующая сектором по работе с персоналом территориального управления Государственной судебной администрации в г.. Киеве, 2015 и 2016 годы.

Сотник Елена Сергеевна, народный депутат Украины VIII созыва, 2015 года (исправленной) и 2016 (исправленной).

Фомин Виктор Анатольевич, судья Мелитопольского горрайонного суда Запорожской области 2015 и 2016 годы.

Шуфрич, народный депутат Украины VIII созыва, 2015 года (исправленной).

Вместе с этим были приняты решения о результатах осуществления полной проверки очередных 9-ти электронных деклараций. Решение о результатах осуществления полной проверки еще 9-ти е-деклараций касались 8-ми лиц, уполномоченных на выполнение функций государства или местного самоуправления.

Проведение полных проверок начинается по информации, полученной от физических или юридических лиц, государственных органов власти в письмах, обращениях или жалобах, в которых были приведены факты о возможном отражение в декларации недостоверных сведений, которые касались конкретного субъекта декларирования и содержали фактические данные или утверждение, что могут быть проверены.

Напомним, Национальное агентство по предупреждению коррупции утвердило и направило в Национальную полицию Украины обоснованные выводы по результатам проверки деклараций 2015 и 2016 годы, представленных городским головой города Лиман Донецкой области Петром Цимиданом, в которых он не указал имеющиеся недвижимость, транспорт, деньги и предприятия .

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