НАЗК розпочало повну перевірку декларацій 4 суддів Вищого господарського суду
Київ • УНН
КИЇВ. 27 березня. УНН. Національне агентство з питань запобігання корупції розпочало повну перевірку декларацій 11 осіб, уповноважених на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, серед яких 4 судді Вищого господарського суду України, передає УНН з посиланням на прес-службу НАЗК.
Підставою для проведення повної перевірки декларацій стала інформація про можливе відображення у деклараціях недостовірних відомостей, отримана НАЗК від фізичних осіб, громадських організацій та правоохоронних органів.
Зокрема, уповноважені особи НАЗК перевірять декларації 4 суддів Вищого господарського суду України, 5 народних депутатів України, посадових осіб апарату Верховної Ради України, Харківської обласної державної адміністрації.
Крім того, в НАЗК повідомили про 4 відмови у проведенні повної перевірки декларацій за зверненнями фізичних, юридичних осіб, засобів масової інформації та інших джерел про можливе відображення у деклараціях недостовірних відомостей.
Як повідомляв УНН, до НАЗК надійшло 660 тисяч декларацій з початку року.