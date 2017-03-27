НАЗК розпочало повну перевірку декларацій 4 суддів Вищого господарського суду

Підставою для проведення повної перевірки декларацій стала інформація про можливе відображення у деклараціях недостовірних відомостей, отримана НАЗК від фізичних осіб, громадських організацій та правоохоронних органів.

Зокрема, уповноважені особи НАЗК перевірять декларації 4 суддів Вищого господарського суду України, 5 народних депутатів України, посадових осіб апарату Верховної Ради України, Харківської обласної державної адміністрації.

Крім того, в НАЗК повідомили про 4 відмови у проведенні повної перевірки декларацій за зверненнями фізичних, юридичних осіб, засобів масової інформації та інших джерел про можливе відображення у деклараціях недостовірних відомостей.

Як повідомляв УНН, до НАЗК надійшло 660 тисяч декларацій з початку року.