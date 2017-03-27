НАПК начало полную проверку деклараций 4 судей Высшего хозяйственного суда

Основанием для проведения полной проверки деклараций стала информация о возможном отражение в декларациях недостоверных сведений, полученная НАПК от физических лиц, общественных организаций и правоохранительных органов.

В частности, уполномоченные лица НАПК проверят декларации 4 судей Высшего хозяйственного суда Украины, 5 народных депутатов Украины, должностных лиц аппарата Верховной Рады Украины, Харьковской областной государственной администрации.

Кроме того, в НАПК сообщили о 4 отказах в проведении полной проверки деклараций по обращениям физических, юридических лиц, средств массовой информации и других источников о возможном отражение в декларациях недостоверных сведений.

Как сообщал УНН, в Назка поступило 660 тысяч деклараций с начала года.