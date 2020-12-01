НАЗК розкритикувало пропозицію скасувати ув’язнення як покарання за брехню в деклараціях

“Законопроект робочої групи з вирішення конституційної кризи скасовує ув’язнення за умисне декларування недостовірної інформації, яке раніше пропонували 6 із 7 парламентських фракцій і груп… Під час парламентських виборів практично кожна партія декларувала нетерпимість до корупції та достойне покарання для корупціонерів, “безкомпромісну боротьбу з корупцією”, “знищення системної корупції” та “саджання корупціонерів”. На жаль, робоча група у Верховній Раді, на яку було покладено завдання вирішити конституційну кризу, проігнорувала запит суспільства на справедливе покарання корупціонерів та положення програм відповідних політичних сил. Розроблений робочою групою законопроект № 4441 не передбачає позбавлення волі ані за умисне декларування недостовірної інформації, ані за умисне неподання декларації”, - йдеться у заяві.

Зазначається, що НАЗК впевнене, що таке покарання не сприятиме ефективному запобіганню корупції та утвердженню справедливості в українському суспільстві.

“Так, навіть ті особи, які умисно зазначають у декларації недостовірні відомості на суму від 3000 прожиткових мінімумів (від 6,306 млн грн і більше, у тому числі якщо це будуть сотні мільйонів гривень) каратимуться лише штрафом — від 3000 до 5000 неоподатковуваних мінімумів (від 51 тис. грн до 85 тис. грн)”, - вказано у повідомленні.

Повідомляється, що за умисне неподання декларації також передбачено лише штраф від 2500 до 3000 неоподатковуваних мінімумів (від 42,5 тис. грн до 51 тис. грн), громадські роботи та заборона обіймати певні посади.

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“Такі норми лише допомагатимуть корупціонерам уникати реальної відповідальності за свої злочини. У той час, як у Польщі, Латвії й Литві за неподання декларації та декларування недостовірних відомостей можна отримати реальний тюремний строк, ми просто даватимемо корупціонерам можливість і далі красти”, — сказав голова НАЗК Олександр Новіков.

Вказано, що зареєстровані ще 2 листопада законопроекти № 4304, № 4307 та № 4301 передбачають ув’язнення за умисне декларування недостовірної інформації та умисне неподання декларації.

“НАЗК продовжує дотримуватися раніше висловленої позиції та зазначає, що за умисне зазначення недостовірних відомостей на більш ніж 1 млн грн має передбачатися позбавлення волі. Інакше — ефективне запобігання корупції буде неможливим”, - додали у пресслужбі.

Нагадаємо, у фракції Зеленського не можуть швидко повернути відповідальність за брехню у деклараціях.

Також нагадаємо, робоча група по КСУ 27 листопада вирішила, що за брехню в деклараціях не має бути позбавлення волі.