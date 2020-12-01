НАЗК розкритикувало пропозицію скасувати ув’язнення як покарання за брехню в деклараціях

ukru
06:32 • 2032 перегляди

Цінова стабілізація ліків в Україні: показова турбота чи економічна ілюзія?

03:38 • 64902 перегляди

Нові переговори США і росії про припинення вогню: Віткофф озвучив дату і місце зустрічі

18 березня, 21:00 • 102566 перегляди

"Ми не салат і не компот для путіна": Зеленський про можливі домовленості без України

18 березня, 19:01 • 108825 перегляди

Трамп заявив про "дуже добру і продуктивну" розмову з путіним

18 березня, 17:51 • 95483 перегляди

Білий дім оприлюднив заяву за підсумками телефонної розмови Трампа та путіна: деталі

18 березня, 17:38 • 109804 перегляди

Переговори щодо впровадження морського перемир'я розпочнуться негайно на Близькому Сході — Білий дім

18 березня, 16:31 • 85764 перегляди

У Білому домі заявили, що розмова Трампа та путіна завершена

Ексклюзив
18 березня, 10:51 • 101888 перегляди

Які парфуми обрати навесні 2025: тренди та поради експерта

18 березня, 10:29 • 118056 перегляди

У Києві наземний громадський транспорт курсуватиме під час тривог

17 березня, 19:38 • 145401 перегляди

Адміністрація Трампа розглядає можливість визнання українського Криму російською територією - ЗМІ

Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна
Війна
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київщина
Київщина
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Всі права захищені. © 2007 — 2024

3.1 м/с
69 %
755 мм
Похмуро, протягом наступних 2 годин опадів не очікується
Популярнi новини
“Наші хлопці стоять там на місці”: Зеленський про те, чи перебувають ЗСУ в оточені в курській області

“Наші хлопці стоять там на місці”: Зеленський про те, чи перебувають ЗСУ в оточені в курській області

18 березня, 21:38 • 13539 перегляди
На Сумщині FPV-дрон влучив в авто: загинула жінка, є поранені

На Сумщині FPV-дрон влучив в авто: загинула жінка, є поранені

18 березня, 22:21 • 33588 перегляди
ISW: путін тримає пропозицію про припинення вогню "в заручниках", щоб отримати поступки

ISW: путін тримає пропозицію про припинення вогню "в заручниках", щоб отримати поступки

02:22 • 23757 перегляди
Атака ворога на Київщину: поранено чоловіка, пошкоджено будинки в чотирьох районах

Атака ворога на Київщину: поранено чоловіка, пошкоджено будинки в чотирьох районах

02:34 • 59357 перегляди
Складнощі перекладу: що Трамп і путін мають на увазі під "мораторієм" на удари по енергетиці - ISW

Складнощі перекладу: що Трамп і путін мають на увазі під "мораторієм" на удари по енергетиці - ISW

04:22 • 70254 перегляди
Публікації
Цінова стабілізація ліків в Україні: показова турбота чи економічна ілюзія?

Цінова стабілізація ліків в Україні: показова турбота чи економічна ілюзія?

06:32 • 1995 перегляди
Визнали хаос? В АРМА нарешті пообіцяли взятися за інвентаризацію ухвал

Визнали хаос? В АРМА нарешті пообіцяли взятися за інвентаризацію ухвал

18 березня, 16:04 • 86642 перегляди
Як заборона маркетингових знижок змінює аптечний ринок? Інтерв’ю з СЕО мережі "АНЦ"

Як заборона маркетингових знижок змінює аптечний ринок? Інтерв’ю з СЕО мережі "АНЦ"
Ексклюзив

17 березня, 14:49 • 319691 перегляди
В Україні за роботу на OnlyFans винесено шість вироків за 3 роки

В Україні за роботу на OnlyFans винесено шість вироків за 3 роки

17 березня, 13:16 • 252969 перегляди
Як правильно посадити плодовий сад: поради

Як правильно посадити плодовий сад: поради

15 березня, 09:00 • 346500 перегляди
Реклама
Актуальнi люди
Актуальні місця
Реклама
УНН Lite
Скандал навколо кліпу для Євробачення-2025: естонський співак "об'єднав" українців та росіян у роботі над своїм кліпом

Скандал навколо кліпу для Євробачення-2025: естонський співак "об'єднав" українців та росіян у роботі над своїм кліпом

18 березня, 13:20 • 75456 перегляди
Паради, маскарад і вистави: в Ірландії сотні тисяч людей святкували День святого Патріка

Паради, маскарад і вистави: в Ірландії сотні тисяч людей святкували День святого Патріка

17 березня, 16:09 • 112836 перегляди
Бренд паперових серветок Kleenex створив рейтинг емоційності фільмів

Бренд паперових серветок Kleenex створив рейтинг емоційності фільмів

17 березня, 13:49 • 113307 перегляди
Вілл Сміт випустить перший за 20 років альбом

Вілл Сміт випустить перший за 20 років альбом

17 березня, 13:11 • 110111 перегляди
Мультфільми Looney Tunes знято з показу на офіційному каналі Warner Bros. Discovery

Мультфільми Looney Tunes знято з показу на офіційному каналі Warner Bros. Discovery

17 березня, 10:33 • 123534 перегляди
Актуальне
НАЗК розкритикувало пропозицію скасувати ув’язнення як покарання за брехню в деклараціях

НАЗК розкритикувало пропозицію скасувати ув’язнення як покарання за брехню в деклараціях

Київ • УНН

 • 13413 перегляди

КИЇВ. 1 грудня. УНН. Розроблений робочою групою Верховної Ради законопроект щодо відповідальності за брехню в декларації не передбачає ув’язнення за неподання декларації чи умисне декларування недостовірної інформації. Це констатували у Національному агентстві з питань запобігання корупції і зробили заяву з критикою щодо такої ситуації, передає УНН з посиланням на пресслужбу НАЗК.

“Законопроект робочої групи з вирішення конституційної кризи скасовує ув’язнення за умисне декларування недостовірної інформації, яке раніше пропонували 6 із 7 парламентських фракцій і груп… Під час парламентських виборів практично кожна партія декларувала нетерпимість до корупції та достойне покарання для корупціонерів, “безкомпромісну боротьбу з корупцією”, “знищення системної корупції” та “саджання корупціонерів”. На жаль, робоча група у Верховній Раді, на яку було покладено завдання вирішити конституційну кризу, проігнорувала запит суспільства на справедливе покарання корупціонерів та положення програм відповідних політичних сил. Розроблений робочою групою законопроект № 4441 не передбачає позбавлення волі ані за умисне декларування недостовірної інформації, ані за умисне неподання декларації”, - йдеться у заяві.

Зазначається, що НАЗК впевнене, що таке покарання не сприятиме ефективному запобіганню корупції та утвердженню справедливості в українському суспільстві.

“Так, навіть ті особи, які умисно зазначають у декларації недостовірні відомості на суму від 3000 прожиткових мінімумів (від 6,306 млн грн і більше, у тому числі якщо це будуть сотні мільйонів гривень) каратимуться лише штрафом — від 3000 до 5000 неоподатковуваних мінімумів (від 51 тис. грн до 85 тис. грн)”, - вказано у повідомленні.

Повідомляється, що за умисне неподання декларації також передбачено лише штраф від 2500 до 3000 неоподатковуваних мінімумів (від 42,5 тис. грн до 51 тис. грн), громадські роботи та заборона обіймати певні посади.

ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: У робочій групі щодо КСУ очікують ухвалення закону про брехню в деклараціях цього тижня

“Такі норми лише допомагатимуть корупціонерам уникати реальної відповідальності за свої злочини. У той час, як у Польщі, Латвії й Литві за неподання декларації та декларування недостовірних відомостей можна отримати реальний тюремний строк, ми просто даватимемо корупціонерам можливість і далі красти”, — сказав голова НАЗК Олександр Новіков.

Вказано, що зареєстровані ще 2 листопада законопроекти № 4304, № 4307 та № 4301 передбачають ув’язнення за умисне декларування недостовірної інформації та умисне неподання декларації.

“НАЗК продовжує дотримуватися раніше висловленої позиції та зазначає, що за умисне зазначення недостовірних відомостей на більш ніж 1 млн грн має передбачатися позбавлення волі. Інакше — ефективне запобігання корупції буде неможливим”, - додали у пресслужбі.

Нагадаємо, у фракції Зеленського не можуть швидко повернути відповідальність за брехню у деклараціях.

Також нагадаємо, робоча група по КСУ 27 листопада вирішила, що за брехню в деклараціях не має бути позбавлення волі.

Українські Національні Новини

Українські Національні Новини

ПолітикаКримінал та НП

Звернутися з питань розміщення реклами

Tesla
$226.90
Brent
$70.58
Bitcoin
$82,263.30
S&P 500
$5,619.93
Газ TTF
$40.76
Золото
$3,042.90
Ethereum
$1,904.79