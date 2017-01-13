НАЗК проведе спецперевірку кандидатів на посади суддів ВСУ
Київ • УНН
КИЇВ. 13 січня. УНН. Національне агентство з питань запобігання корупції проведе спецперевірку кандидатів на посади суддів Верховного суду України. Про це написала на своїй сторінці у Facebook голова НАЗК Наталія Корчак, передає УНН.
"НАЗК проводитиме спецперевірку кандидатів на посади суддів Верховного Суду. Перевірка проходитиме за запитами Вищої кваліфікаційної комісії суддів України і відповідно до Законів України “Про запобігання корупції” та “Про судоустрій і статус суддів” та Порядку проведення спеціальної перевірки стосовно осіб, які претендують на зайняття посад, які передбачають зайняття відповідального або особливо відповідального становища, та посад з підвищеним корупційним ризиком, в затвердженого постановою КМУ", - написала Н.Корчак.
Вона додала, що рішення про перевірку достовірності відомостей, зазначених у декларації за 2015 рік, і яка здійснюватиметься з 1 січня 2017 року, було прийняте на вчорашньому засіданні Національного агентства.
Нагадаємо, участь у конкурсі на посади у спецсудах ВСУ беруть 653 кандидати.