НАПК проведет спецпроверку кандидатов на должности судей ВСУ
Киев • УНН
КИЕВ. 13 января. УНН. Национальное агентство по предупреждению коррупции проведет спецпроверку кандидатов на должности судей Верховного суда Украины. Об этом написала на своей странице в Facebook глава НАПК Наталья Корчак, передает УНН.
"НАПК будет проводить спецпроверку кандидатов на должности судей Верховного Суда. Проверка будет проходить по запросам Высшей квалификационной комиссии судей Украины и в соответствии с Законами Украины "О предотвращении коррупции" и " О судоустройстве и статусе судей" и Порядке проведения специальной проверки в отношении лиц, претендующих на занятие должностей, которые предусматривают занятия ответственного или особо ответственного положения, и должностей с повышенным коррупционным риском, в утвержденного постановлением КМУ", - написала Н.Корчак.
Она добавила, что решение о проверке достоверности сведений, указанных в декларации за 2015 год, и которая будет осуществляться с 1 января 2017 года, было принято на вчерашнем заседании Национального агентства.