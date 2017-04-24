НАЗК продовжило термін перевірки декларацій за 2015 рік Президента, Прем'єра і членів уряду

“Ми не почули відповідь (про результати проведення першої перевірки топ-чиновників — ред.)”, — сказала Н.Корчак.

Вона додала, що не отримала відповідь від Руслана Радецького про те, чи звертався він до суду щодо отримання доступу до банківської таємниці — банківських рахунків чиновників.

За її словами, НАЗК продовжило перевірку про продовження перевірки декларацій топ-чиновників першої хвилі ще на 30 днів. Зокрема, мова йде про е-декларації 20 високопосадовців.

“Зовсім не було нічого перевірено”, — сказала Н.Корчак, відповідаючи на запитання скільки е-декларацій високопосадовців за 2015 рік було перевірено.

Як повідомляв УНН, НАЗК прийняло рішення про перевірку декларацій Президента, Прем'єра і членів уряду.