НАПК продлило срок проверки деклараций 2015 года Президента, Премьера и членов правительства

"Мы не услышали ответ (о результатах проведения первой проверки топ-чиновников - ред.)", - сказала Н.Корчак.

Она добавила, что не получила ответ от Руслана Радецкого о том, обращался ли он в суд о доступе к банковской тайне - банковских счетов чиновников.

По ее словам, НАПК продолжило проверку о продлении проверки деклараций топ-чиновников первой волны еще на 30 дней. В частности, речь идет о е-декларации 20 чиновников.

"Совсем не было ничего проверено", - сказала Н.Корчак, отвечая на вопрос сколько э-деклараций чиновников 2015 года было проверено.

Как сообщал УНН, НАПК приняло решение о проверке деклараций Президента, Премьера и членов правительства.