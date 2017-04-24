НАПК продлило срок проверки деклараций 2015 года Президента, Премьера и членов правительства
Киев • УНН
КИЕВ. 24 апреля. УНН. Национальное агентство по предупреждению коррупции продлило срок проверки электронных деклараций 2015 года Президента Украины, Премьер-министра Украины и членов правительства на 30 дней. Об этом сообщила на брифинге председатель НАПК Наталья Корчак, передает корреспондент УНН.
"Мы не услышали ответ (о результатах проведения первой проверки топ-чиновников - ред.)", - сказала Н.Корчак.
Она добавила, что не получила ответ от Руслана Радецкого о том, обращался ли он в суд о доступе к банковской тайне - банковских счетов чиновников.
По ее словам, НАПК продолжило проверку о продлении проверки деклараций топ-чиновников первой волны еще на 30 дней. В частности, речь идет о е-декларации 20 чиновников.
"Совсем не было ничего проверено", - сказала Н.Корчак, отвечая на вопрос сколько э-деклараций чиновников 2015 года было проверено.
Как сообщал УНН, НАПК приняло решение о проверке деклараций Президента, Премьера и членов правительства.