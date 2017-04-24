НАЗК прийняло рішення про перевірку декларацій Президента, Прем'єра і членів уряду (доповнено)
Київ • УНН
КИЇВ. 24 квітня. УНН. Національне агентство з питань запобігання корупції на засіданні ухвалило рішення про початок перевірки декларацій Президента України, Прем'єр-міністра України та членів уряду. За таке рішення члени НАЗК проголосували одноголосно, передає кореспондент УНН.
"Прийняття рішення про проведення перевірки декларацій, поданих за 2016 рік Президентом, Прем'єр-міністром та членами уряду, ніяк не пов'язуватиметься з проведенням перевірки і результатами декларацій за 2015 рік", - зазначила Н.Корчак.
У НАЗК зазначили, що на сьогоднішній день мають всі підстави провести перевірку декларацій за 2016, оскільки документи подали вже члени уряду, Президент України.
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При цьому початок проведення перевірки декларацій топ-чиновників за 2016 рік не зупинить перевірку декларацій, поданих за 2015 рік.
Нагадаємо, станом на 15:40 31 березня 2017 року в Єдиному державному реєстрі декларацій осіб, уповноважених на виконання функцій держави або місцевого самоврядування зареєстровано 1 млн 31 тис. 534 електронних декларацій.
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