НАПК приняло решение о проверке деклараций Президента, Премьера и членов правительства (дополнено)

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США уже восстановили безопасность помощь Украине - ОП
20:55 • 27087 просмотра

США уже восстановили безопасность помощь Украине - ОП

Украина готова принять предложение США о 30-дневном режиме прекращения огня при условии одновременного выполнения рф
18:08 • 91632 просмотра

Украина готова принять предложение США о 30-дневном режиме прекращения огня при условии одновременного выполнения рф

США немедленно отменяют паузу в обмене разведывательными данными и восстанавливают безопасность помощи Украине.
18:02 • 147007 просмотра

США немедленно отменяют паузу в обмене разведывательными данными и восстанавливают безопасность помощи Украине.

Инфляция в Украине достигла 13,4%: что будет с ценами до конца года
11 марта, 14:39 • 113007 просмотра

Инфляция в Украине достигла 13,4%: что будет с ценами до конца года

Эксклюзив
Между КНДР и рф продолжается сотрудничество по поставкам живой силы - ГУР
11 марта, 14:12 • 114280 просмотра

Между КНДР и рф продолжается сотрудничество по поставкам живой силы - ГУР

Эксклюзив
Украина поддерживает постоянную коммуникацию с TikTok, он оперативно блокирует страницы с дезинформацией рф – ЦПД РНБО
11 марта, 13:46 • 111144 просмотра

Украина поддерживает постоянную коммуникацию с TikTok, он оперативно блокирует страницы с дезинформацией рф – ЦПД РНБО

ЦПД РНБО о кибератаке на Х: Маск не обвинил Украину, он сказал о украинском IP-адресе
11 марта, 13:14 • 103248 просмотра

ЦПД РНБО о кибератаке на Х: Маск не обвинил Украину, он сказал о украинском IP-адресе

Андрей Ермак: "Прекращение огня еще никогда не было таким близким"
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Рубио о возможной встрече с рф после переговоров с Украиной: с россиянами придется общаться для оценки позиций
11 марта, 06:59 • 103302 просмотра

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Финтехэксперт Елена Соседка рассказала о потенциале для экономики после легализации криптовалют в Украине
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НАПК приняло решение о проверке деклараций Президента, Премьера и членов правительства (дополнено)

НАПК приняло решение о проверке деклараций Президента, Премьера и членов правительства (дополнено)

Киев  •  УНН

 • 18432 просмотра

КИЕВ. 24 апреля. УНН. Национальное агентство по предупреждению коррупции на заседании приняло решение о начале проверки деклараций Президента Украины, Премьер-министра Украины и членов правительства. За такое решение члены НАПК проголосовали единогласно, передает корреспондент УНН.

"Принятие решения о проведении проверки деклараций, поданных за 2016 Президентом, Премьер-министром и членами правительства, никак не связываеться с проведением проверки и результатам деклараций 2015 года", - отметила Н.Корчак.

В НАПК отметили, что на сегодняшний день есть все основания провести проверку деклараций за 2016, так документы подали уже члены правительства, Президент Украины.

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При этом начало проведения проверки деклараций топ-чиновников за 2016 не остановит проверку деклараций, поданных за 2015 год.

Напомним, по состоянию на 15:40 31 марта 2017 в Едином государственном реестре деклараций лиц, уполномоченных на выполнение функций государства или местного самоуправления зарегистрировано 1 млн 31 тыс. 534 электронных деклараций.

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