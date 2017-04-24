НАПК приняло решение о проверке деклараций Президента, Премьера и членов правительства (дополнено)

"Принятие решения о проведении проверки деклараций, поданных за 2016 Президентом, Премьер-министром и членами правительства, никак не связываеться с проведением проверки и результатам деклараций 2015 года", - отметила Н.Корчак.

В НАПК отметили, что на сегодняшний день есть все основания провести проверку деклараций за 2016, так документы подали уже члены правительства, Президент Украины.

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При этом начало проведения проверки деклараций топ-чиновников за 2016 не остановит проверку деклараций, поданных за 2015 год.

Напомним, по состоянию на 15:40 31 марта 2017 в Едином государственном реестре деклараций лиц, уполномоченных на выполнение функций государства или местного самоуправления зарегистрировано 1 млн 31 тыс. 534 электронных деклараций.

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