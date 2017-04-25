НАЗК пообіцяло завершити перевірку е-декларацій топ-чиновників за місяць

"Національне агентство з питань запобігання корупції ухвалило рішення про продовження терміну проведення повної перевірки декларацій осіб, уповноважених на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, на 30 днів. Йдеться про електронні декларації високопосадовців за 2015 рік, перевірка яких розпочалася 23 лютого 2017 року за рішенням НАЗК", - йдеться у повідомленні.

Як зазначається, на необхідності продовження термінів перевірки наполягав відповідальний за напрямок перевірки е-декларацій член НАЗК Руслан Радецький.

"Підставами для цього були названі відсутність всіх необхідних відповідей на запити НАЗК щодо зазначеної в е-деклараціях інформації та опрацювання отриманих пояснень", - сказано у повідомленні.

У свою чергу, як повідомляється, голова НАЗК Наталія Корчак "констатувала неналежний рівень організації роботи з проведення повної перевірки декларацій високопосадовців Департаментом фінансового контролю та моніторингу способу життя та наполягала на необхідності оголошення проміжних результатів такої перевірки". Також Н.Корчак наголосила на "відсутності об’єктивних причин щодо продовження терміну перевірки е-декларацій для декларантів-урядовців", додали у відомстві.

"Перевірка зазначених декларацій триває 60 календарних днів. Рішення, за яким розпочато повну перевірку декларацій керівництва держави за 2015 рік, члени НАЗК прийняли на засіданні 22 лютого 2017 року", - додали у НАЗК.

Раніше у НАЗК повідомили, що затримка перевірки декларацій керівників держави пов'язана з відсутністю доступу до реєстрів.