НАПК пообещало завершить проверку э-деклараций топ-чиновников за месяц
Киев • УНН
КИЕВ. 25 апреля. УНН. Национальное агентство по предупреждению коррупции сообщило, что результаты проверки электронных деклараций чиновников должны быть за месяц, передает УНН со ссылкой на пресс-службу ведомства.
"Национальное агентство по предупреждению коррупции приняло решение о продлении срока проведения полной проверки деклараций лиц, уполномоченных на выполнение функций государства или местного самоуправления, на 30 дней. Речь идет об электронных декларациях чиновников за 2015 год, проверка которых началась 23 февраля 2017 года по решению НАПК", - говорится в сообщении.
Как отмечается, на необходимости продления сроков проверки настаивал ответственный за направление проверки электронных деклараций член НАПК Руслан Радецкий.
"Основаниями для этого были названы отсутствие всех необходимых ответов на запросы НАПК относительно указанной в электронных декларациях информации и обработки полученных объяснений", - говорится в сообщении.
В свою очередь, как сообщается, председатель НАПК Наталья Корчак "констатировала ненадлежащий уровень организации работы по проведению полной проверки деклараций чиновников Департаментом финансового контроля и мониторинга образа жизни и настаивала на необходимости объявления промежуточных результатов такой проверки". Также Н.Корчак отметила "отсутствие объективных причин относительно продления срока проверки электронных деклараций для декларантов-чиновников", добавили в ведомстве.
"Проверка указанных деклараций длится 60 календарных дней. Решение, по которому начато полную проверку деклараций руководства государства 2015 года, члены НАПК приняли на заседании 22 февраля 2017 года", - добавили в НАПК.
Ранее в НАПК сообщили, что задержка проверки деклараций руководителей связана с отсутствием доступа к реестрам.