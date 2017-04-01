НАЗК перевіряє 3 тис. декларацій – Р.Радецький
Київ • УНН
КИЇВ. 1 квітня. УНН. Національне агентство з питань запобігання корупції проводить 3 тисячі перевірок електронних декларацій. Про це в ефірі "112 Україна" заявив заступник голови НАЗК Руслан Радецький, передає УНН.
"На сьогоднішній день національним агентством проводиться вже біля 3 тис. перевірок – це спеціальні перевірки, повні перевірки за повідомленнями викривачів, ЗМІ, громадян, громадських організацій та правоохоронних органів", - сказав Р.Радецький.
За його словами, оцінка другому етапу е-декларування буде надана у понеділок.
"... ми зробимо висновок із сьогоднішнього дня. З понеділка, подивимось, перевіримо, щоб чітко можна було сказати, як завершився другий етап електронного декларування", - сказав Р.Радецький.
За його словами багато декларацій подавалося тими суб’єктами декларування, яким продовжено строк подачі до 1 травня.
"Тому ця цифра збільшилася разом із тими списками декларування, які мали б подати декларації до 1 квітня – це ті суб’єкти, які подавали в першому етапі декларації (Прем’єр-міністр, Президент, депутати, судді і керівний склад прокуратури). Їх зараз нараховується біля 800-900 тисяч", - уточнив Р.Радецький.
"На сьогоднішній день і на вчорашній, я знаю, що публічна сторінка (Єдиного державного реєстру декларацій не працювала – ред.), не можна було побачити результати подачі електронних декларацій", - додав він.
Нагадаємо, станом на 15:40 31 березня 2017 року в Єдиному державному реєстрі декларацій осіб, уповноважених на виконання функцій держави або місцевого самоврядування зареєстровано 1 млн 31 тис 534 електронних декларацій.