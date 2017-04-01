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США уже восстановили безопасность помощь Украине - ОП
11 марта, 20:55 • 53147 просмотра

США уже восстановили безопасность помощь Украине - ОП

Украина готова принять предложение США о 30-дневном режиме прекращения огня при условии одновременного выполнения рф
11 марта, 18:08 • 105366 просмотра

Украина готова принять предложение США о 30-дневном режиме прекращения огня при условии одновременного выполнения рф

США немедленно отменяют паузу в обмене разведывательными данными и восстанавливают безопасность помощи Украине.
11 марта, 18:02 • 162268 просмотра

США немедленно отменяют паузу в обмене разведывательными данными и восстанавливают безопасность помощи Украине.

Инфляция в Украине достигла 13,4%: что будет с ценами до конца года
11 марта, 14:39 • 119258 просмотра

Инфляция в Украине достигла 13,4%: что будет с ценами до конца года

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Между КНДР и рф продолжается сотрудничество по поставкам живой силы - ГУР
11 марта, 14:12 • 118225 просмотра

Между КНДР и рф продолжается сотрудничество по поставкам живой силы - ГУР

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Украина поддерживает постоянную коммуникацию с TikTok, он оперативно блокирует страницы с дезинформацией рф – ЦПД РНБО
11 марта, 13:46 • 113485 просмотра

Украина поддерживает постоянную коммуникацию с TikTok, он оперативно блокирует страницы с дезинформацией рф – ЦПД РНБО

ЦПД РНБО о кибератаке на Х: Маск не обвинил Украину, он сказал о украинском IP-адресе
11 марта, 13:14 • 104908 просмотра

ЦПД РНБО о кибератаке на Х: Маск не обвинил Украину, он сказал о украинском IP-адресе

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11 марта, 11:14 • 107242 просмотра

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11 марта, 06:59 • 103722 просмотра

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НАПК проверяет 3 тыс. деклараций - Р.Радецький

НАПК проверяет 3 тыс. деклараций - Р.Радецький

Киев  •  УНН

 • 17516 просмотра

КИЕВ. 1 апреля. УНН. Национальное агентство по предупреждению коррупции проводит 3000 проверок электронных деклараций. Об этом в эфире " 112 Украина " заявил заместитель председателя НАПК Руслан Радецкий, передает УНН.

"На сегодняшний день национальным агентством проводится уже около 3 тыс. проверок - это специальные проверки, полные проверки по сообщениям обличителей, СМИ, граждан, общественных организаций и правоохранительных органов", - сказал Р.Радецький.

По его словам, оценка второго этапа е-декларирования будет предоставлена ​​в понедельник.

"... мы сделаем вывод из сегодняшнего дня. С понедельника, посмотрим, проверим, чтобы четко можно было сказать, как завершился второй этап электронного декларирования", - сказал Р.Радецький.

По его словам, много деклараций подавалось теми субъектами декларирования, которым продлен срок подачи до 1 мая.

"Поэтому эта цифра увеличилась вместе с теми списками декларирования, которые должны подать декларации до 1 апреля - это те субъекты, которые подавали на первом этапе декларации (Премьер-министр, Президент, депутаты, судьи и руководящий состав прокуратуры). Их сейчас насчитывается около 800-900 тысяч", - уточнил Р.Радецький.

"На сегодняшний день и на вчерашний, я знаю, что публичная страница (Единого государственного реестра деклараций не работала - ред.), нельзя было увидеть результаты подачи электронных деклараций", - добавил он.

Напомним, по состоянию на 15:40 31 марта 2017 в Едином государственном реестре деклараций лиц, уполномоченных на выполнение функций государства или местного самоуправления зарегистрировано 1 млн 31 тыс. 534 электронных деклараций.

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