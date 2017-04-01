НАПК проверяет 3 тыс. деклараций - Р.Радецький
Киев • УНН
КИЕВ. 1 апреля. УНН. Национальное агентство по предупреждению коррупции проводит 3000 проверок электронных деклараций. Об этом в эфире " 112 Украина " заявил заместитель председателя НАПК Руслан Радецкий, передает УНН.
"На сегодняшний день национальным агентством проводится уже около 3 тыс. проверок - это специальные проверки, полные проверки по сообщениям обличителей, СМИ, граждан, общественных организаций и правоохранительных органов", - сказал Р.Радецький.
По его словам, оценка второго этапа е-декларирования будет предоставлена в понедельник.
"... мы сделаем вывод из сегодняшнего дня. С понедельника, посмотрим, проверим, чтобы четко можно было сказать, как завершился второй этап электронного декларирования", - сказал Р.Радецький.
По его словам, много деклараций подавалось теми субъектами декларирования, которым продлен срок подачи до 1 мая.
"Поэтому эта цифра увеличилась вместе с теми списками декларирования, которые должны подать декларации до 1 апреля - это те субъекты, которые подавали на первом этапе декларации (Премьер-министр, Президент, депутаты, судьи и руководящий состав прокуратуры). Их сейчас насчитывается около 800-900 тысяч", - уточнил Р.Радецький.
"На сегодняшний день и на вчерашний, я знаю, что публичная страница (Единого государственного реестра деклараций не работала - ред.), нельзя было увидеть результаты подачи электронных деклараций", - добавил он.
Напомним, по состоянию на 15:40 31 марта 2017 в Едином государственном реестре деклараций лиц, уполномоченных на выполнение функций государства или местного самоуправления зарегистрировано 1 млн 31 тыс. 534 электронных деклараций.