НАЗК передало до суду 10 адмінпротоколів на прокурора і місцевих урядовців

“Протоколи про адміністративні правопорушення складено стосовно прокурора Бердичівської місцевої прокуратури Житомирської області Олега Демчука, сільського голови Кулажинської сільської ради Броварського району Київської області Станіслава Козюби, депутатів вказаної сільської ради Любові Воронцової та Анатолія Кота, а також депутата Гніванської міської ради Вінницької області Максима Берещука”, — йдеться у повідомленні.

Як зазначається, Олег Демчук, не повідомивши про наявний у нього конфлікт інтересів, розглянув скаргу на його дії як процесуального керівника при провадженні досудового розслідування та надав відповідь заявнику про відсутність з його боку будь-яких порушень.



Депутати Станіслав Козюба, Любов Воронцова та Анатолій Кот не оголосили про конфлікт інтересів та підтримали голосуванням питання порядку денного засідання сільської ради, відповідно до якого ТОВ “Трубіж Агро Центр” надано дозвіл на розробку детального плану території земельної ділянки. При цьому депутати мали приватний інтерес, зумовлений існуванням позаслужбових договірних відносин з товариством, пов’язаних із передачею останньому в оренду власних земельних ділянок.



Депутат Гніванської міської ради Вінницької області Максим Берещук не заявив про наявність у нього реального конфлікту інтересів та підтримав своїм голосуванням рішення міської ради, яким дозволено ВАТ “Гніванський кар’єр” виготовлення технічної документації щодо зміни цільового призначення земельної ділянки, що перебуває у його постійному користуванні. Відповідними змінами передбачається дозволити будівництво на земельній ділянці житлових та громадських приміщень. При цьому керівником та кінцевим бенефіціарним власником такого товариства є батько посадовця.

Нагадаємо, НАЗК склало 46 протоколів стосовно одного посадовця.