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НАПК передало в суд 10 админпротоколов на прокурора и местных управленцев

Киев  •  УНН

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КИЕВ. 17 июля. УНН. Национальное агентство по предупреждению коррупции направило в суд еще 10 административных протоколов о конфликте интересов. Об этом сообщила пресс-служба органа госвласти, передает УНН.

“Протоколы об административных правонарушениях составлены в отношении прокурора Бердичевской местной прокуратуры Житомирской области Олега Демчука, сельского головы Кулажинского сельского совета Броварского района Киевской области Станислава Козюбы, депутатов указанного сельского совета Любови Воронцовой и Анатолия Кота, а также депутата Гниванского городского совета Винницкой области Максима Берещука”, — говорится в сообщении.

Как отмечается, Олег Демчук, не сообщив об имеющемся у него конфликте интересов, рассмотрел жалобу на его действия как процессуального руководителя при производстве предварительного расследования и дал ответ заявителю об отсутствии с его стороны каких-либо нарушений.

Депутаты Станислав Козюба, Любовь Воронцова и Анатолий Кот не объявили о конфликте интересов и поддержали голосованием вопрос повестки дня заседания сельского совета, согласно которому ООО “Трубеж Агро Центр” было выдано разрешение на разработку детального плана территории земельного участка. При этом депутаты имели частный интерес, обусловленный существованием внеслужебных договорных отношений с обществом, связанных с передачей последнему в аренду собственных земельных участков.

Депутат Гниванского городского совета Винницкой области Максим Берещук не заявил о наличии у него реального конфликта интересов и поддержал своим голосованием решение городского совета, которым разрешено ОАО “Гниванский карьер” изготовление технической документации по изменению целевого назначения земельного участка, находящегося в его постоянном пользовании. Соответствующими изменениями предполагается разрешить строительство на земельном участке жилых и общественных помещений. При этом руководителем и конечным бенефициарным владельцем такого общества является отец чиновника.

Напомним, НАПК составило 46 протоколов в отношении одного должностного лица.

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