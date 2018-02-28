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НАЗК отримало заяву щодо ознак корупції у діях Супрун

НАЗК отримало заяву щодо ознак корупції у діях Супрун

Київ • УНН

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КИЇВ. 28 лютого. УНН. Національне агентство із запобігання корупції отримало заяву від керівництва Національного медичного університету ім. О.О.Богомольця щодо наявності у діях в.о. міністра охорони здоров'я Уляни Супрун ознак корупції і визначатиметься з подальшою її долею. Про це УНН повідомили у прес-службі НАЗК.

“Така заява дійсно надійшла сьогодні. Днями визначатимемося з її подальшою долею”, — сказали у НАЗК.

Як повідомляв УНН, керівництво Національного медичного університету імені Богомольця подало заяву в НАЗК з вимогою призначити комісію з розслідування та оцінки діяльності Міністерства охорони здоров’я та “зловживання службовим становищем посадовими особами МОЗ у особі в.о. міністра та її політичної команди”.

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