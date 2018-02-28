НАПК получило заявление о признаках коррупции в действиях Супрун

"Такое заявление действительно поступило сегодня. На днях будем определяться с его дальнейшей судьбой", - сказали в НАПК.

Как сообщал УНН, руководство Национального медицинского университета имени Богомольца подало заявление в НАПК с требованием назначить комиссию по расследованию и оценки деятельности Министерства здравоохранения и "злоупотребление служебным положением должностными лицами Минздрава в лице и.о. министра и ее политической команды".