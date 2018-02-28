НАПК получило заявление о признаках коррупции в действиях Супрун
Киев • УНН
КИЕВ. 28 февраля. УНН. Национальное агентство по предупреждению коррупции получило заявление от руководства Национального медицинского университета им. А.А.Богомольца о наличии в действиях и.о. министра здравоохранения Ульяны Супрун признаков коррупции и определится с дальнейшей его судьбой. Об этом сообщили УНН в пресс-службе НАПК.
"Такое заявление действительно поступило сегодня. На днях будем определяться с его дальнейшей судьбой", - сказали в НАПК.
Как сообщал УНН, руководство Национального медицинского университета имени Богомольца подало заявление в НАПК с требованием назначить комиссию по расследованию и оценки деятельности Министерства здравоохранения и "злоупотребление служебным положением должностными лицами Минздрава в лице и.о. министра и ее политической команды".