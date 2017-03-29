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НАЗК не готове до перевірки другої хвилі е-декларування – А.Ситник

Київ • УНН

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КИЇВ. 29 березня. УНН. Національне агентство з питань запобігання корупції не готове до другої хвилі електронного декларування і до перевірки поданих декларацій. Про це в ефірі телеканалу ZIK повідомив директор Національного антикорупційного бюро України Артем Ситник, передає УНН.

“Розширювати (е-декларування — ред.) потрібно тоді, коли держава має ресурс по перевірці декларацій. Зараз після першої хвилі декларацій, єдиний орган, який хоч якісь перевірки провів по цим деклараціям — це НАБУ. НАЗК нічого не проводило по цим деклараціям, хоча це їх прямий обов’язок. Зараз ще більше буде подано декларацій і я бачу, що НАЗК знову не готове їх перевіряти, і знову будуть тривати перевірки тільки з нашого боку”, — зазначив А.Ситник.

Як повідомляв УНН, Національне агентство з питань запобігання корупції перевіряє всього 30 декларацій державних службовців, які подали звіти в першій хвилі декларування.

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