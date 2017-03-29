НАПК не готово к проверке второй волны е-декларирование - А.Сытник

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США подтвердили возобновление обмена разведданными с Украиной
08:46 • 18900 просмотра

США подтвердили возобновление обмена разведданными с Украиной

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Как распознать пневмонию: симптомы и советы врача
06:47 • 67264 просмотра

Как распознать пневмонию: симптомы и советы врача

США уже восстановили безопасность помощь Украине - ОП
11 марта, 20:55 • 111873 просмотра

США уже восстановили безопасность помощь Украине - ОП

Украина готова принять предложение США о 30-дневном режиме прекращения огня при условии одновременного выполнения рф
11 марта, 18:08 • 127213 просмотра

Украина готова принять предложение США о 30-дневном режиме прекращения огня при условии одновременного выполнения рф

Инфляция в Украине достигла 13,4%: что будет с ценами до конца года
11 марта, 14:39 • 135902 просмотра

Инфляция в Украине достигла 13,4%: что будет с ценами до конца года

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Между КНДР и рф продолжается сотрудничество по поставкам живой силы - ГУР
11 марта, 14:12 • 128150 просмотра

Между КНДР и рф продолжается сотрудничество по поставкам живой силы - ГУР

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Украина поддерживает постоянную коммуникацию с TikTok, он оперативно блокирует страницы с дезинформацией рф – ЦПД РНБО
11 марта, 13:46 • 119796 просмотра

Украина поддерживает постоянную коммуникацию с TikTok, он оперативно блокирует страницы с дезинформацией рф – ЦПД РНБО

ЦПД РНБО о кибератаке на Х: Маск не обвинил Украину, он сказал о украинском IP-адресе
11 марта, 13:14 • 106760 просмотра

ЦПД РНБО о кибератаке на Х: Маск не обвинил Украину, он сказал о украинском IP-адресе

Андрей Ермак: "Прекращение огня еще никогда не было таким близким"
11 марта, 11:14 • 107694 просмотра

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11 марта, 06:59 • 103970 просмотра

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НАПК не готово к проверке второй волны е-декларирование - А.Сытник

НАПК не готово к проверке второй волны е-декларирование - А.Сытник

Киев  •  УНН

 • 14128 просмотра

КИЕВ. 29 марта. УНН. Национальное агентство по предупреждению коррупции не готово ко второй волне электронного декларирования и к проверке поданных деклараций. Об этом в эфире телеканала ZIK сообщил директор Национального антикоррупционного бюро Украины Артем Сытник, передает УНН.

"Расширять (е-декларирования - ред.) нужно тогда, когда государство имеет ресурс по проверке деклараций. Сейчас после первой волны деклараций, единственный орган, который хоть какие-то проверки провел по этим декларациям - это НАБУ. НАПК ничего не проводило по этим декларациям, хотя это их прямая обязанность. Сейчас еще больше будет подано деклараций и я вижу, что НАПК снова не готово их проверять, и снова будут продолжаться проверки только с нашей стороны", - отметил А.Сытник.

Как сообщал УНН, Национальное агентство по предупреждению коррупции проверяет всего 30 деклараций государственных служащих , которые подали отчеты в первой волны декларирования.

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