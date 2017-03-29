НАПК не готово к проверке второй волны е-декларирование - А.Сытник

"Расширять (е-декларирования - ред.) нужно тогда, когда государство имеет ресурс по проверке деклараций. Сейчас после первой волны деклараций, единственный орган, который хоть какие-то проверки провел по этим декларациям - это НАБУ. НАПК ничего не проводило по этим декларациям, хотя это их прямая обязанность. Сейчас еще больше будет подано деклараций и я вижу, что НАПК снова не готово их проверять, и снова будут продолжаться проверки только с нашей стороны", - отметил А.Сытник.

Как сообщал УНН, Национальное агентство по предупреждению коррупции проверяет всего 30 деклараций государственных служащих , которые подали отчеты в первой волны декларирования.