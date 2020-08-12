НАЗК назвало топ установ, де ігнорують подачу декларацій
Київ • УНН
КИЇВ. 12 серпня. УНН. Кількість посадовців, які не подають декларації, зменшилася на третину у порівнянні з минулим роком – з 14 до 10 тисяч. Про це повідомляє УНН із посиланням на пресслужбу НАЗК.
“НАЗК отримало 10 тис. повідомлень від органів влади та інших установ стосовно неподання їхніми співробітниками декларацій. Маються на увазі щорічні декларації та декларації після звільнення за 2019 рік”, — йдеться у повідомленні.
Зазначається, що найбільше співробітників, які не подали декларації, у таких установах:
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- 2 тис. це комітети, служби, державні агентства, фонди, територіальні підрозділи центральних органів виконавчої влади;
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- 1,7 тис. — державні та казенні підприємства;
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- 1,7 тис — МВС України, Національна поліція;
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- 1,6 тис — пенітенціарні органи (колонії, центри, ізолятори).
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“У порівнянні з минулим роком, кількість посадовців, які не подали декларації, зменшилася майже на третину — з 14 до 10 тис.”, — додали в НАЗК.
Нагадаємо, Національне агентство з питань запобігання корупції перевірить декларації 16 посадовців, серед яких 12 заступників міністрів.