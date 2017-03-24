НАЗК направило до суду два протоколи щодо посадовців Мінприроди
Київ • УНН
КИЇВ. 24 березня. УНН. Національне агентство з питань запобігання корупції направило до суду два адміністративні протоколи щодо несвоєчасного подання повідомлень про суттєві зміни в майновому стані посадовцями Міністерства природи. Про це УНН повідомили у прес-службі НАЗК.
Згідно з протоколами, уповноважена особа НАЗК встановила випадки несвоєчасного подання до Єдиного державного реєстру декларацій осіб, уповноважених на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, повідомлень про суттєві зміни в майновому стані двома посадовими особами Мінприроди України, які займають відповідальне та особливо відповідальне становище.
Нагадаємо, що до 1 травня подовжено строк подачі е-декларацій для нових декларантів.
Крім того, НАЗК розпочало повну перевірку декларацій 7 нардепів України.