НАЗК направило до суду два протоколи щодо посадовців Мінприроди

Згідно з протоколами, уповноважена особа НАЗК встановила випадки несвоєчасного подання до Єдиного державного реєстру декларацій осіб, уповноважених на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, повідомлень про суттєві зміни в майновому стані двома посадовими особами Мінприроди України, які займають відповідальне та особливо відповідальне становище.

Нагадаємо, що до 1 травня подовжено строк подачі е-декларацій для нових декларантів.

Крім того, НАЗК розпочало повну перевірку декларацій 7 нардепів України.