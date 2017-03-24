НАПК направило в суд два протокола в отношении должностных лиц Минприроды
Киев • УНН
КИЕВ. 24 марта. УНН. Национальное агентство по предупреждению коррупции направило в суд два административных протокола относительно несвоевременного представления сообщений о существенных изменениях в имущественном состоянии должностными лицами Министерства природы. Об этом УНН сообщили в пресс-службе НАПК.
Согласно протоколам, уполномоченное лицо НАПК установило случаи несвоевременного представления в Единый государственный реестр деклараций лиц, уполномоченных на выполнение функций государства или местного самоуправления, сообщений о существенных изменениях в имущественном состоянии двумя должностными лицами Минприроды Украины, занимающими ответственное и особо ответственное положение.
Напомним, что до 1 мая продлен срок подачи электронной декларации для новых декларантов.
Кроме того, НАПК начало полную проверку деклараций 7 нардепов Украины.