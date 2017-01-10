НАЗК може перевірити е-декларацію П.Порошенка, після затвердження Мін'юстом порядку проведення повної перевірки декларацій – Р.Радецький

"Давайте ми будемо говорити в рамках того, що сьогодні обговорювати, це порядок повної перевірки, який передбачено вимогами закону. Закон вимагає, що порядок розробляє і відпрацьовує НАЗК, на підставі чого буде здійснюватися повна перевірка між суб'єктів декларування",- сказав Р.Радецький, відповідаючи на питання, чи надходило до НАЗК звернення Р.Кузьміна щодо е-декларації Порошенка і наявності у нього бізнесу в РФ і проведення відповідної перевірки.

Він також додав, що як тільки буде повна перевірка, з того моменту розпочнуться всі інші перевірки.

Нагадаємо, НАЗК перевірятиме декларації чиновників упродовж 180 днів.

Як повідомляв УНН, Національне агентство з питань запобігання корупції перевіряє більше ста декларацій.