НАЗК може перевірити е-декларацію П.Порошенка, після затвердження Мін'юстом порядку проведення повної перевірки декларацій – Р.Радецький
Київ • УНН
КИЇВ. 10 січня. УНН. НАЗК може перевірити електронну декларацію Президента України Петра Порошенка за зверненням екс-генерального прокурора Рената Кузьміна, на предмет наявності у нього бізнесу в РФ, після затвердження Міністерством юстиції України проекту порядку проведення повної перевірки е-декларацій чиновників. Про це під час брифінгу у вівторок заявив заступник голови НАЗК Руслан Радецький, передає кореспондент УНН.
"Давайте ми будемо говорити в рамках того, що сьогодні обговорювати, це порядок повної перевірки, який передбачено вимогами закону. Закон вимагає, що порядок розробляє і відпрацьовує НАЗК, на підставі чого буде здійснюватися повна перевірка між суб'єктів декларування",- сказав Р.Радецький, відповідаючи на питання, чи надходило до НАЗК звернення Р.Кузьміна щодо е-декларації Порошенка і наявності у нього бізнесу в РФ і проведення відповідної перевірки.
Він також додав, що як тільки буде повна перевірка, з того моменту розпочнуться всі інші перевірки.
Нагадаємо, НАЗК перевірятиме декларації чиновників упродовж 180 днів.
Як повідомляв УНН, Національне агентство з питань запобігання корупції перевіряє більше ста декларацій.