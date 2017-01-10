НАПК может проверить е-декларацию П.Порошенко, после утверждения Минюстом порядка проведения полной проверки деклараций - Р.Радецкий
Киев • УНН
КИЕВ. 10 января. УНН. НАПК может проверить электронную декларацию Президента Украины Петра Порошенко по обращению экс-генерального прокурора Рената Кузьмина, на предмет наличия у него бизнеса в РФ, после утверждения Министерством юстиции Украины проекта порядка проведения полной проверки электронной декларации чиновников. Об этом во время брифинга во вторник заявил заместитель председателя НАПК Руслан Радецкий, передает корреспондент УНН.
"Давайте мы будем говорить в рамках того, что сегодня будем обсуждать, это порядок полной проверки, предусмотренной требованиями закона. Закон требует, чтобы порядок разрабатывает и отрабатывает НАПК, на основании чего будет осуществляться полная проверка между субъектами декларирования", - сказал Р .Радецкий, отвечая на вопрос, поступало ли в НАПК обращения Р.Кузьмина относительно электронной декларации П.Порошенко и наличии у него бизнеса в РФ и проведения соответствующей проверки.
Он также добавил, что как только будет полная проверка, с того момента начнутся все другие проверки.
Напомним, НАПК будет проверять декларации чиновников в течение 180 дней .
Как сообщал УНН, Национальное агентство по предупреждению коррупции проверяет более ста деклараций.