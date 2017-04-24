НАЗК має вивчити питання, чи може міністр брати на поруки у провадженні – А.Ситник

“НАЗК можливо розглянули б питання конфлікту інтересів, коли міністр бере на поруки по кримінальному провадженню. Мені здається, потрібно вивчити це питання. Можливо, колись із НАЗК мене почують і відреагують на це”, — зазначив А.Ситник.

Нагадаємо, 20 квітня 2017 року співробітники НАБУ затримали колишнього народного депутата України Миколу Мартиненка. Йому повідомили про підозру у створенні злочинної організації (ч.5 ст.191 ККУ) та привласненні, розтраті майна або заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем (ч.1 ст.255 ККУ). НАБУ та САП клопотали про арешт екс-нардепа на 60 діб з можливістю 300 млн грн застави. Однак його відпустили на поруки депутатам та міністрам.