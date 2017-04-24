НАПК должно изучить вопрос, может ли министр брать на поруки - А.Ситник

"НАПК, возможно, рассмотрело бы вопрос конфликта интересов, когда министр берет на поруки по уголовному производству. Мне кажется, нужно изучить этот вопрос. Возможно, когда-то из НАПК меня услышат и отреагируют на это", - отметил А.Ситник.

Напомним, 20 апреля 2017 сотрудники НАБУ задержали бывшего народного депутата Украины Николая Мартыненко. Ему сообщили о подозрении в создании преступной организации (ч.5 ст.191 УК) и присвоении, растрате имущества или завладение им путем злоупотребления служебным положением (ч.1 ст.255 УК). НАБУ и САП ходатайствовали об аресте экс-нардепа на 60 суток с возможностью 300 млн грн залога. Однако его отпустили на поруки депутатам и министрам.