НАПК должно изучить вопрос, может ли министр брать на поруки - А.Ситник
Киев • УНН
КИЕВ. 24 апреля. УНН. Национальное агентство по предупреждению коррупции должно изучить вопрос, может ли министр быть поручителем в уголовном производстве. Об этом во время брифинга сообщил директор НАБУ Артем Сытник, передает УНН.
"НАПК, возможно, рассмотрело бы вопрос конфликта интересов, когда министр берет на поруки по уголовному производству. Мне кажется, нужно изучить этот вопрос. Возможно, когда-то из НАПК меня услышат и отреагируют на это", - отметил А.Ситник.
Напомним, 20 апреля 2017 сотрудники НАБУ задержали бывшего народного депутата Украины Николая Мартыненко. Ему сообщили о подозрении в создании преступной организации (ч.5 ст.191 УК) и присвоении, растрате имущества или завладение им путем злоупотребления служебным положением (ч.1 ст.255 УК). НАБУ и САП ходатайствовали об аресте экс-нардепа на 60 суток с возможностью 300 млн грн залога. Однако его отпустили на поруки депутатам и министрам.