Найвпливовіші бізнесмени і політики допомагають виховувати нову еліту

Деталі

Спікери, кожен з яких є лідером та експертом у своїй сфері, поділилися з випускниками КШДУ ім. С. Нижного своїми напрацюваннями, ідеями, практичною інформацією, а також відповіли на запитання учасників. Лейтмотивом усіх виступів була думка, що лише підготовка нових професійних кадрів дасть можливість зробити Україну сильною розвинутою державою.

Під час заходу виступили:

Антон Геращенко, заступник міністра внутрішніх справ України, засновник “Українського інституту майбутнього”;

Савік Шустер, журналіст і телеведучий;

Дмитро Гордон, журналіст, телеведучий, політик;

Дмитро Сенниченко, голова Фонду державного майна України;

Галина Янченко, Народна депутатка України, громадська діячка;

Денис Монастирський, народний депутат України, голова комітету Верховної Ради України з питань правоохоронної діяльності;

Пьотр Кульпа, колишній заступник Держсекретаря Польщі, керівник міжнародного напрямку Київської школи Державного управління імені Сергія Нижного;

Вадим Денисенко, виконавчий директор аналітичного центру “Український інститут майбутнього” (UIF);

Василь Хмельницький, засновник холдингової компанії UFuture, входить до ТОП-50 рейтингу Forbes;

Анатолій Амелін, український підприємець, державний службовець і громадський діяч;

Ігор Смілянський, генеральний директор АТ “Укрпошта”;

Міхеіл Саакашвілі, екс-президент Грузії, голова виконавчого комітету Ради реформ України;

Роман Лещенко, міністр аграрної політики та продовольства України, Голова Державної служби України з питань геодезії, картографії та кадастру, Уповноважений Президента України з земельних питань;

Євгеній Єнін, заступник Міністра закордонних справ України;

Михайло Федоров, Віце-прем’єр-міністр України, Міністр цифрової трансформації України;

Олександр Литвиненко, директор Національного інституту стратегічних досліджень.

За словами заступника міністра внутрішніх справ України, засновника “Українського інституту майбутнього” Антона Геращенка, місією Київської Школи Державного Управління імені Сергія Нижного є виховання ефективних кадрів, які допоможуть Президенту змінювати країну. “Ми гуртуємо активних, небайдужих, талановитих людей. Тих, кого хвилює питання: чому, маючи величезний потенціал, наша держава опинилась у такому занедбаному стані, майже в руїнах? Проблема в тому, що всі 30 років Незалежності країною керували люди з радянською ментальною матрицею. Зараз вперше за 30 років Україна отримала Президента, який ніколи не був в комсомолі та комуністичній партії — тих організаціях, де вчили професійно брехати людям і самим собі. Зараз, коли ми маємо Президента, який сучасно мислить, хоче збудувати квітучу, багату, обороноздатну державу і щиро вірить у те, що це можливо — Україна нарешті отримала шанс на стрімкий розвиток. Але, щоб досягти мети Володимиру Зеленському потрібна команда, потрібні нові кадри на всіх державних рівнях. Саме тому, ми готуємо професійних державних управлінців та політиків, які керуються цінностями свободи, суспільного блага і розвитку”, — розповів Антон Геращенко.

Він підкреслив: “Ми готуємо нову державну еліту за методологією, що базується на досвіді країн, які досягли успіху. На відміну від старих підходів до держуправління, котрі спираються ще на радянські методички, ми використовуємо найефективніші світові практики й технології. Адже наша мета — виховати державників, які зможуть вибудувати українську ідентичність та створити економічне диво, як у свій час зробив Лі Куан Ю в Сінгапурі”.

Віктор Андрусів, директор Київської школи державного управління імені Сергія Нижного, відзначив ключову роль лідерства, як рушійної сили державотворення та особистого розвитку. “Правило успіху, правило тих людей, які стають найкращими у своїй сфері — проявляти лідерство в усьому. Тому що саме лідери рухаються нагору. Починаючи з маленької маркетингової фірми, з агрохолдингу, з просто якихось соціальних проєктів. Лише ви займаєте лідерську позицію, вирішуєте для себе: я щось зроблю корисне: захищу цей парк, не дам вкрасти, щось збудую, притягну інвестора, допоможу людям вирішити проблему, — ви запускаєте процес свого руху наверх. І ключове питання, яке кожен зараз має собі поставити: чи є в мене історія, в якій я можу бути лідером. Адже це правило працює всюди: й в бізнесі, й в громадській діяльності, й в політиці. Починайте свій лідерський шлях сьогодні!”, — наголосив Віктор Андрусів.