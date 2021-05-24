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Самые влиятельные бизнесмены и политики помогают воспитывать новую элиту

Киев • УНН

 • 13797 просмотра

КИЕВ. 24 мая. УНН. Состоялась встреча выпускников программы “Школа государственного управления имени Ли Куан Ю (National University of Singapore): Государственное управление и лидерство в эпоху инноваций”. Эту программу успешно внедряет Киевская Школа Государственного Управления имени Сергея Нижнего. Во время двухдневного мероприятия, выпускникам были торжественно вручены сертификаты об окончании обучения. Также участники встретились с известными бизнесменами, чиновниками, политиками, журналистами, силовиками, передает УНН.

Самые влиятельные бизнесмены и политики помогают воспитывать новую элиту

Детали

Спикеры, каждый из которых является лидером и экспертом в своей области, поделились с выпускниками КШГУ им. С Нижнего своими наработками, идеями, практической информацией, а также ответили на вопросы участников. Лейтмотивом всех выступлений была мысль, что только подготовка новых профессиональных кадров позволит сделать Украину сильной развитой государством.

Во время мероприятия выступили:

Антон Геращенко, заместитель министра внутренних дел Украины, основатель "Украинского института будущего";
Савик Шустер, журналист и телеведущий;
Дмитрий Гордон, журналист, телеведущий, политик;
Дмитрий Сенниченко, председатель Фонда государственного имущества Украины;
Галина Янченко, народный депутат Украины, общественный деятель;
Денис Монастырский, народный депутат Украины, председатель комитета Верховной Рады Украины по вопросам правоохранительной деятельности;
Петр Кульпа, бывший заместитель госсекретаря Польши, руководитель международного направления Киевской школы Государственного управления имени Сергея Нижнего;
Вадим Денисенко, исполнительный директор аналитического центра "Украинский институт будущего" (UIF)
Василий Хмельницкий, основатель холдинговой компании UFuture, что входит в ТОП-50 рейтинга Forbes;
Анатолий Амелин, украинский предприниматель, государственный служащий и общественный деятель;
Игорь Смелянский, генеральный директор АО "Укрпочта";
Михеил Саакашвили, экс-президент Грузии, председатель исполнительного комитета Совета реформ Украины;
Роман Лещенко, министр аграрной политики и продовольствия Украины, Председатель Государственной службы Украины по вопросам геодезии, картографии и кадастра, Уполномоченный Президента Украины по земельным вопросам;
Евгений Енин, заместитель министра иностранных дел Украины;
Михаил Федоров, вице-премьер-министр Украины, министр цифровой трансформации Украины;
Александр Литвиненко, директор Национального института стратегических исследований.

По словам заместителя министра внутренних дел Украины, основателя "Украинской института будущего" Антона Геращенко, миссией Киевской Школы Государственного Управления имени Сергея Нижнего является воспитание эффективных кадров, которые помогут Президенту менять страну. "Мы объединяем активных, неравнодушных, талантливых людей. Тех, кого волнует вопрос: почему, имея огромный потенциал, наше государство оказалась в таком запущенном состоянии, почти в руинах? Проблема в том, что все 30 лет независимости страной руководили люди с советской ментальной матрицей. Сейчас впервые за 30 лет Украина получила Президента, который никогда не был в комсомоле и коммунистической партии - тех организациях, где учили профессионально врать людям и самим себе. Сейчас, когда мы имеем Президента, который современно мыслит, хочет построить цветущее, богатое, обороноспособное государство и искренне верит в то, что это возможно - Украина наконец получила шанс на стремительное развитие. Но, чтобы достичь цели Владимиру Зеленскому нужна команда, нужны новые кадры на всех государственных уровнях. Именно поэтому, мы готовим профессиональных государственных управленцев и политиков, которые руководствуются ценностями свободы, общественного блага и развития", - рассказал Антон Геращенко.

Он подчеркнул: "Мы готовим новую государственную элиту по методологии, основанной на опыте стран, которые достигли успеха. В отличие от старых подходов к госуправлению, которые опираются еще на советские методички, мы используем самые эффективные мировые практики и технологии. Ведь наша цель - воспитать государственников, которые смогут выстроить украинскую идентичность и создать экономическое чудо, как в свое время сделал Ли Куан Ю в Сингапуре".

Виктор Андросов, директор Киевской школы государственного управления имени Сергея Нижнего, отметил ключевую роль лидерства, как движущей силы государства и личного развития. "Правило успеха, обычно тех людей, которые становятся лучшими в своей сфере - проявлять лидерство во всем. Потому что именно лидеры движутся вверх. Начиная с маленькой маркетинговой фирмы, с агрохолдинга, с просто каких-то социальных проектов. Только вы занимаете лидирующие позиции, решаете для себя: я что-то сделаю полезное: защищу этот парк, не дам украсть, то построю, привлеку инвестора, помогу людям решить проблему, - вы запускаете процесс своего движения наверх. И ключевой вопрос, который каждый сейчас должен себе поставить: есть ли у меня история, в которой я могу быть лидером. Ведь это правило работает везде: и в бизнесе, и в общественной деятельности, и в политике. Начинайте свой лидерский путь сегодня!" - подчеркнул Виктор Андросов.

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