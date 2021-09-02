Найтитулованіший клуб НБА підсилився двократним чемпіоном

Деталі

Минулий чемпіонат 35-річний гравець провів в “Атланті” і “Кліпперс”, а в міжсезоння перейшов в “Мемфіс”, який відразу викупив баскетболіста. Також за свою кар’єру Рондо пограв за “Бостон”, “Даллас”, “Сакраменто”, “Чикаго” та “Новий Орлеан”.

Рондо вже має досвід виступу за “Лейкерс” з 2018 по 2020-й роки, разом з клубом він став чемпіоном НБА в сезоні 2019/20.

На рахунку 35-річного американця 918 матчів в НБА. В середньому за гру розігруючий набирає по 10,0 очка, 4,6 підбирання і 8,1 передачі.

Довідка

Раніше “Лейкерс” на сезон 2021-22 стали найбільш віковою командою в історії НБА. Найстаршим баскетболістом “Лейкерс” в майбутньому сезоні повинен стати 37-річний Кармело Ентоні. Також за команду виступлять 36-річні Леброн Джеймс, Марк Газоль і Тревор Аріза. Наймолодший гравець — 20-річний Тейл Хортон-Такер.