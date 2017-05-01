"Найстаріший чоловік у світі" помер в Індонезії у віці 146 років
Київ • УНН
КИЇВ. 2 травня. УНН. Чоловік, який стверджував, що йому 146 років, помер у своєму селі в Центральній Яві у Індонезії, передає УНН з посиланням на ВВС.
Згідно з його документами, Содимеджо, також відомий під ім’ям Мба Гхото (дідусь Гхото), народився в грудні 1870 року.
Через погіршення здоров’я він був госпіталізований 12 квітня. Шість днів потому він наполіг на виписці і повернувся додому.
“Після того як він повернувся з лікарні, він міг з’їсти лише пару ложок каші та випити трохи води. Так він протримався кілька днів, потім аж до своєї смерті він взагалі відмовився від їжі і води”, — сказав його онук Суянто.
Варто зазначити, що за даними незалежної експертизи, дідусь Гхото був старший за француженку Жанну Луїзу Кальман, яка померла в 1997 році у віці 122 років. Він вважався найстарішим чоловіком у світі в епоху документованої історії.