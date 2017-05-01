"Самый старый человек в мире" умер в Индонезии в возрасте 146 лет
Киев • УНН
КИЕВ. 2 мая. УНН. Человек, который утверждал, что ему 146 лет, умер в своем селе в Центральной Яве в Индонезии, передает УНН со ссылкой на ВВС.
Согласно его документам, Содимеджо, также известный под именем Мба Гхото (дедушка Гхото), родился в декабря 1870 года.
Из-за ухудшения здоровья он был госпитализирован 12 апреля. Шесть дней спустя он настоял на выписке и вернулся домой.
“После того как он вернулся из больницы, он мог съесть только пару ложек каши и выпить немного воды. Так он продержался несколько дней, затем вплоть до своей смерти он вообще отказался от пищи и воды”, — сказал его внук Суянто.
Стоит отметить, что по данным независимой экспертизы, дедушка Гхото был старше француженку Жанна Кальман, которая скончалась в 1997 году в возрасте 122 лет. Он считался старейшим мужчиной в мире в эпоху документированной истории.