Найспекотніший Новий рік: прогноз погоди на початок року

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“Відсьогодні й до перших днів січня у нас буде вітер з південного заходу, більш тепле повітря і, відповідно, температурні показники у більшості областей будуть вище нуля. Орієнтовно до 5 січня буде зберігатися така тенденція плюсової температури, але потім вона почне знижуватися та ми будемо наближатися до зимових значень. Проте значних суворих морозів в найближчій перспективі ми не очікуємо”, - передала синоптик.

У Києві на 1-ше січня прогнозується температура +9-11 градусів, яка є значно вищою за кліматичну норму, каже синоптик. За весь час спостереження найвищим денним максимумом став показник у +8,5 градусів. Тому перший день нового року цього разу може стати найспекотнішим за всю історію.

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“В останні й перші дні року по всій Україні переважатиме погода без опадів, можуть бути сонячні прояснення. Лише вночі 1-го січня у Північних та Північно-Східних областях місцями може бути невеликий дощ, подекуди з мокрим снігом. Температурна в денні години сягатиме від +8 до +13 градусів. Уночі вона також буде з показником +. А вже з 2-го січня температурні показники будуть у межах 6-11 градусів тепла”, - повідомила синоптик.

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