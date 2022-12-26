У Карпатах справжня зима: туристів просять не ходити в гори

Цитата

"Ось така зимова атмосфера нині на горі Піп Іван. І такі гості забігають привітатися до наших хлопців. Але якщо для куниці ця погода нестрашна, то любителям гірського відпочинку краще не вирушати у мандрівки. Особливо, зважаючи, що завтра на Прикарпатті пориви вітру до 15-20 м/с, а на високогір'ї Карпат 25-30 м/с (I рівень небезпеки, жовтий)", - повідомили в ДСНС, оприлюднивши фото.

Доповнення

Дощі та мокрий сніг на заході і без істотних опадів на решті території України прогнозують синоптики на сьогодні. Температура повітря вдень залишатиметься плюсовою або близько до нуля.