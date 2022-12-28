Самый жаркий Новый год: прогноз погоды на начало года

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КИЕВ. 28 декабря. УНН. Показатели плюсовой температуры на Новый Год могут стать рекордными за весь период наблюдения. В Киеве на 1 января прогнозируют температуру до +11 градусов тепла. Об этом рассказала синоптик Украинского гидрометцентра Наталья Птуха в комментарии УНН.

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“С сегодняшнего дня и до первых дней января у нас будет ветер с юго-запада, более теплый воздух и, соответственно, температурные показатели в большинстве областей будут выше нуля. Ориентировочно до 5 января будет сохраняться такая тенденция плюсовой температуры, но затем она начнет снижаться, и мы будем приближаться к зимним значениям. Однако значительных суровых морозов в ближайшей перспективе мы не ожидаем”, – передала синоптик.

В Киеве на 1 января прогнозируется температура +9-11 градусов, которая значительно выше климатической нормы, говорит синоптик. За все время наблюдения самым высоким дневным максимумом стал показатель в +8,5 градусов. Поэтому первый день нового года может стать самым жарким за всю историю.

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“В последние и первые дни года по всей Украине будет преобладать погода без осадков, могут быть солнечные прояснения. Лишь ночью 1 января в Северных и Северо-Восточных областях местами может быть небольшой дождь, кое-где с мокрым снегом. Температурная в дневные часы будет от +8 до +13 градусов. Ночью она тоже будет с показателем +. А уже со 2 января температурные показатели будут в пределах 6-11 градусов тепла”, - сообщила синоптик.

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