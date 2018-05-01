Найспекотніша в Європі: в Україні завтра очікують до +30
Київ • УНН
КИЇВ. 1 травня. УНН. Україна завтра буде однією з найспекотніших в Європі та околицях. У Марокко, Алжирі, Тунісі, Іспанії, Португалії - якісь +10+16 градусів, а в нас 2-го травня очікується +25+30 градусів. Про це на своїй сторінці у Facebook повідомила синоптик Наталка Діденко, передає УНН.
За її словами, ясна погода домінуватиме повсюди в Україні.
"Проте окремі острівці дощів та гроз, таких типово літніх, виникатимуть періодично на Заході, у Житомирській, Вінницькій областях та на півночі Київщини", - йдеться у повідомленні.
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Синоптик додала, що у Києві 2 травня буде сухо ясно та +28+30 градусів.