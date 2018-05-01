Самая жаркая в Европе: в Украине завтра ожидают до +30

По ее словам, ясная погода будет доминировать повсеместно в Украине.

"Однако отдельные островки дождей и гроз, таких типично летних, могут возникнуть периодически на Западе, в Житомирской, Винницкой областях и на севере Киевской области", - говорится в сообщении.

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Синоптик добавила, что в Киеве 2 мая будет сухо, ясно и + 28 + 30 градусов.