Самая жаркая в Европе: в Украине завтра ожидают до +30
Киев • УНН
КИЕВ. 1 мая. УНН. Украина завтра будет одной из самых жарких в Европе и окрестностях. В Марокко, Алжире, Тунисе, Испании, Португалии - какие-то + 10 + 16 градусов, а у нас 2 мая ожидается + 25 + 30 градусов. Об этом на своей странице в Facebook сообщила синоптик Наталья Диденко, передает УНН.
По ее словам, ясная погода будет доминировать повсеместно в Украине.
"Однако отдельные островки дождей и гроз, таких типично летних, могут возникнуть периодически на Западе, в Житомирской, Винницкой областях и на севере Киевской области", - говорится в сообщении.
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: В Украине два дня будет сохраняться чрезвычайный уровень пожарной опасности
Синоптик добавила, что в Киеве 2 мая будет сухо, ясно и + 28 + 30 градусов.