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Прикриваючись МВФ Гетманцев намагається протиснути в Раду законопроєкт про діяльність ФГВФО
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Найрозшукуванішого австралійського терориста затримали в Туреччині

Київ • УНН

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КИЇВ. 26 листопада. УНН. Уряд Австралії підтвердив затримання в Туреччині найбільш розшукуваного терориста країни — бойовика радикального угруповання “Ісламська держава” Ніла Пракаша, передає УНН з посиланням на Reuters.

Найрозшукуванішого австралійського терориста затримали в Туреччині

“Затримання людини, яким, як ми вважаємо, є Н.Пракаш, стало результатом тісної співпраці австралійських і турецьких властей,” — заявив прес-секретар уряду Австралії.

ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: На півночі Сирії знищено 17 об’єктів терористичного угрупування “Ісламська держава”

Турецька влада допитали Н.Пракаша, Австралія направить формальний запит про його екстрадицію.

Н.Пракаш вважався найбільш високопоставленим рекрутером “ІД” в Австралії і був причетний до підготовки терактів. Перш ніж прийняти ідеї радикального ісламу і примкнути до “ІД”, 24-річний Н.Пракаш займався виконанням музики в стилі “реп” в Мельбурні. У травні влада США повідомила про ліквідацію бойовика. Передбачалося, що терорист і його сестра були ліквідовані при бомбардуванні іракського міста Мосул 29 квітня.

Як повідомляв УНН, угруповання “Ісламська держава” взяло на себе відповідальність за напад в мечеті в місті Кабул, внаслідок якого загинули 32 людей.

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