Разыскиваемого австралийского террориста задержали в Турции

"Задержание человека, которым, как мы считаем, является Н.Пракаш, стало результатом тесного сотрудничества австралийских и турецких властей", - заявил пресс-секретарь правительства Австралии.

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Турецкие власти допросили Н.Пракаша, Австралия направит формальный запрос о его экстрадиции.

Н.Пракаш считался самым высокопоставленным рекрутером "ИГ" в Австралии и был причастен к подготовке терактов. Прежде чем принять идеи радикального ислама и примкнуть к "ИГ", 24-летний Н.Пракаш занимался исполнением музыки в стиле "рэп" в Мельбурне. В мае власти США сообщили о ликвидации боевика. Предполагалось, что террорист и его сестра были ликвидированы при бомбардировке иракского города Мосул 29 апреля.

Как сообщал УНН, группировка "Исламское государство" взяла на себя ответственность за нападение в мечети в городе Кабул, в результате которого погибли 32 человек.