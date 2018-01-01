Найнижчу температуру в новорічну ніч зафіксували у Монголії
Київ • УНН
КИЇВ. 1 січня. УНН. У новорічну ніч стовпчик термометра найнижче опустився в Улан-Баторі, Монголія, передає УНН за даними The Weather Channel.
Зазначається, що опівночі температура повітря у столиці Монголії становила −26 градусів.
Новий рік на півночі Європи був практично “тропічним”. Осло −1 градус, Рейкявік −5, Стокгольм +2, Гельсінкі +1. В Києві 2018 рік прийшов за помірних зимових температур у+2 градуси.
Найтепліший у Європі Новий рік — в південній частині Іспанії, на Балеарах, на Сардинії, на Мальті та на Канарах.
Нагадаємо, в Україні, раніше синоптики обіцяли “весняну” погоду на новорічні свята.