Найменший у світі портрет Мони Лізи: до Ужгорода привезли унікальну виставку мікромініатюр
Київ • УНН
УЖГОРОД-КИЇВ. 1 травня. УНН. В Ужгороді у Закарпатському музеї народної архітектури та побуту відкрили виставку унікальних мікромініатюр “Восьме чудо світу”, повідомляє кореспондент УНН.
Серед експонатів — найменший у світі портрет Мони Лізи, яку український скульптор-мікромініатюрист Володимир Казарян малював олійними фарбами на зрізі рисового зерна пензлем з 1/100 частини волосся.
Загалом до Ужгорода привезли кілька десятків робіт, які можна розгледіти лише через потужну лінзу. Так, серед експонатів виставки портрети, зображені на рисових зернах, скульптури, встановлені на кінчику людської волосини або маковому зерняткові. Скульптор зміг розмістити у вушкові голки караван верблюдів та трьох слонів, а на кристалі цукру — коня. А ще серед робіт є букет троянд, де пелюстки зроблені з риб′ячої луски, а стебла — з людського волосся.
На виставці є кілька робіт, виконаних у стилі мікромережива. Це мікроскопічні серветки, сферично вишиті із 1/100 частки волосся, яке попередньо пофарбували срібною фарбою.
За словами Володимира Казаряна, він працює з інструментами, які виготовляє самостійно, й це досить копітка точна робота. Перед початком виготовлення мікромініатюри скульптор кілька днів голодує, а працює між ударами серця, адже мінімальна мікровібрація може зіпсувати роботу.
За 40 років творчості Володимир Казарян створив близько 600 мікромініатюр. Його роботи, зокрема виставка “Восьме чудо світу”, експонувалися в Єгипті, Прибалтиці, Чехії, США та багатьох містах України. Окрім створення мікромініатюр, автор пише вірші, видає власні книги, займається музикою.
Як раніше повідомляв УНН, в Ужгороді відкрили сакуровий фестиваль вина.