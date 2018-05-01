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Самый маленький в мире портрет Моны Лизы: в Ужгород привезли уникальную выставку микроминиатюр

Киев • УНН

 • 59047 просмотра

УЖГОРОД-КИЕВ. 1 мая. УНН. В Ужгороде в Закарпатском музее народной архитектуры и быта открылась выставка уникальных микроминиатюр "Восьмое чудо света", сообщает корреспондент УНН.

Самый маленький в мире портрет Моны Лизы: в Ужгород привезли уникальную выставку микроминиатюр

Среди экспонатов — самый маленький в мире портрет Моны Лизы, которую украинский скульптор-микроминиатюрист Владимир Казарян рисовал масляными красками на срезе рисового зерна кистью с 1/100 части волос.

В общем в Ужгород привезли несколько десятков работ, которые можно разглядеть только через мощную линзу. Так, среди экспонатов выставки портреты, изображенные на рисовых зернах, скульптуры, установленные на кончике человеческого волоса или макового зернышка. Скульптор смог разместить в игольное ушко караван верблюдов и трех слонов, а на кристалле сахара — лошадь. А еще среди работ есть букет роз, где лепестки сделаны из рыбьей чешуи, а стебли — из человеческих волос.

На выставке есть несколько работ, выполненных в стиле микрокружева. Это микроскопические салфетки, сферически вышитые с 1/100 доли волоса, который предварительно покрасили серебряной краской.

По словам Владимира Казаряна, он работает с инструментами, которые производит самостоятельно, и это достаточно кропотливая точная работа. Перед началом изготовления микроминиатюры скульптор несколько дней голодает, а работает между ударами сердца, ведь минимальная микровибрация может испортить работу.

За 40 лет творчества Владимир Казарян создал около 600 микроминиатюр. Его работы, в частности выставка “Восьмое чудо света”, экспонировались в Египте, Прибалтике, Чехии, США и многих городах Украины. Кроме создания микроминиатюр, автор пишет стихи, издает собственные книги, занимается музыкой.

Как ранее сообщал УНН, в Ужгороде открыли сакуровый фестиваль вина.

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