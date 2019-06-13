Найманців на Донбасі контролює Росія - Хомчак
Київ • УНН
КИЇВ. 13 червня. УНН. Найманців на окупованому Донбасі контролює Російська Федерація. Про це заявив начальник Генерального штабу — Головнокомандувач Збройних сил України генерал-лейтенант Руслан Хомчак в інтерв’ю BBC News Україна, передає УНН.
"Звичайно, контролює. Бойовики на Донбасі звідки взялися? Це ж проект Росії", - сказав Хомчак, коментуючи заяву Президента Володимира Зеленського про "втрату Росією контролю над найманцями".
Нагадаємо, Президент Володимир Зеленський відреагував на загострення на Донбасі словами: "Кричуще порушення мінських угод – застосування артилерії – свідчить, щонайменше, про часткову втрату управління та контролю над найманцями. Ми сподіваємося, що російська сторона відновить контроль над цими підрозділами".