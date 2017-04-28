"Найкрасивішого злочинця в світі" депортували з Великобританії
Київ • УНН
КИЇВ. 28 квітня. УНН. Американець Джеремі Мікс (Jeremy Meeks), який прославився в 2014 році як “найпрекрасніший злочинець у світі”, був затриманий в лондонському аеропорту Хітроу і депортований назад в США, передає УНН з посиланням на Daily Mail.
Зазначають, що 32-річний Дж.Мікс, який після виходу з тюрми в 2016 році став моделлю, прибув в британську столицю на зйомки.
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“Він дуже засмучений. Поліція провела його назад у літак,” — розповів менеджер Мікса Джим Джордон (Jim Jordon), додавши, що у Джеремі були всі потрібні для в’їзду документи.
Дж.Мікс полетів назад в Нью-Йорк, а його дружина і менеджер залишилися в Лондоні. Про долю зірваних зйомок і в цілому про подальші плани Дж.Мікса не повідомляється.
Нагадаємо, Дж.Мікс здобув популярність в 2014 році: він був затриманий за незаконне зберігання зброї, і його фото було опубліковано на сторінці поліції штату Каліфорнія в Facebook.
Користувачі соцмереж активно постили кадри з ним, а модельні агентства почали надсилати пропозиції прямо в тюрму (він був засуджений до 27 місяців позбавлення волі). Вийшовши на свободу навесні 2016 року, чоловік уклав контракт з White Cross Management.