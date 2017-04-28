"Красивого преступника в мире" депортировали из Великобритании

Отмечают, что 32-летний Дж.Микс, который после выхода из тюрьмы в 2016 году стал моделью, прибыл в британскую столицу на съемки.

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"Он очень расстроен. Полиция провела его обратно в самолет ", - рассказал менеджер Микса Джим Джордон (Jim Jordon), добавив, что у Джереми были все необходимые для въезда документы.

Дж.Микс полетел обратно в Нью-Йорк, а его жена и менеджер остались в Лондоне. О судьбе сорванных съемок и в целом о планах Дж.Микса не сообщается.

Напомним, Дж.Микс получил известность в 2014 году: он был задержан за незаконное хранение оружия, и его фото было опубликовано на странице полиции штата Калифорния в Facebook.

Пользователи соцсетей активно постились кадры с ним, а модельные агентства начали присылать предложения прямо в тюрьму (он был приговорен к 27 месяцам лишения свободы). Выйдя на свободу весной 2016 года, мужчина заключил контракт с White Cross Management.