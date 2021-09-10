Найкращий захисник Суперліги продовжив контракт із “Дніпром”
Київ • УНН
КИЇВ. 10 вересня. УНН. Атакуючий захисник збірної України з баскетболу Іссуф Санон продовжив контракт з “Дніпром” на сезон 2021/22 років, повідомляє УНН з посиланням на пресслужбу клубу.
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Захисник в минулому сезоні в чемпіонаті зіграв в 44 матчах і набирав в середньому по 11,4 очка + 3,2 підбирання + 3,4 передачі (РЕ 12,3) за 21:25 хвилин на паркеті.
Санона було визнано MVP 1/4 фіналу чемпіонату Суперліги. Захисник став одним з ключових факторів для камбека “Дніпра” з рахунку 0:2 в серії з “Будівельником”.
Також зауважимо, що за підсумками сезону 2020/21 Іссуфа було визнано найкращим захисником чемпіонату і включено до символічної п’ятірки Суперліги.
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